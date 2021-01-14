السعودية اليوم / محافظ الخرج يفتتح مهرجان الشتاء



السيح 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

افتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم، فعاليات مهرجان الشتاء الثاني، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في بلدة اليمامة، وذلك بمقر المهرجان في مركز اليمامة الحضاري شمال مدينة السيح.

وتجول الماضي في أجنحة المهرجان, مستمعاً إلى شرح وافٍ من اللجنة المنظمة وممثلي الجهات المشاركة.

ويشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات والمناشط التراثية والثقافية والترفيهية، ومعرض للتراث والعملات، ومعرض للصورة التاريخية وعروض من الموروث الشعبي، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة التي تعرض العديد من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية.

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21:41ت م

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