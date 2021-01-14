السعودية اليوم / الحكومة الجزائرية تواصل تدابير الحجر الجزئي المنزلي على 29 محافظة



الجزائر 1 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

قررت الحكومة الجزائرية اليوم، تمديد الحجر الجزئي المنزلي على 29 محافظة بينها العاصمة الجزائر، من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباح ابتداءً من يوم السبت المقبل لمدة 15 يوماً.

وافاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الجزائري أن القرار يندرج في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس

// انتهى //

21:38ت م

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الجزائر 1 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسقررت الحكومة الجزائرية اليوم، تمديد الحجر الجزئي المنزلي على 29 محافظة بينها العاصمة الجزائر، من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباح ابتداءً من يوم السبت المقبل لمدة 15 يوماً.وافاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الجزائري أن القرار يندرج في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد19).// انتهى //21:38ت م0138

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