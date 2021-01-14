

عرعر 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

باشرت الفرق الإسعافية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية 7802 بلاغاً خلال عام 2020م قدمت من من خلالها العديد من الخدمات الإسعافية الطارئة.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بالمنطقة محمد بن مرزوق الشمري أن الفرع نفذ العديد من الخدمات الإسعافية استفاد من تقديم الخدمة نحو 7748 مستفيداً, بالإضافة إلى تحقيق الفرع مركز متقدم في مؤشر رضى المستفيد بنسبة ٩٣،٩١%، بزمن استجابة 00:09.03 .

وأشار أنه بلغ عدد المتطوعين خلال العام 707 متطوعين، بعدد 132 مشاركة تطوعية، فيما بلغت الساعات التطوعية 6215 ساعة تطوعية، ونفذت 85 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية لعدد 1806 مستفيدين.

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21:22ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يباشر أكثر من 7 آلاف بلاغ خلال السعودية اليوم 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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