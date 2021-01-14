بالأرقام جمعية الدعوة برفحاء خلال عام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - رفحاء

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء إحصائية البرامج والأنشطة الدعوية لعام 2020م.

وكشفت الجمعية عن قيام قسم وسائل الدعوة بتوزيع 285 هدية موسمية، وتوزيع 427 مصحفًا، وكذلك توزيع 5972 مادة دعوية، فيما تم إنتاج 111 تصميمًا دعويًا وتوزيعه، وإنتاج 117 مقطعًا دعويًا متنوعًا، وإقامة مسابقتين.

كما نفذ قسم دعوة الجاليات 1233 درسًا علميًا، و175 محاضرة، و864 لقاءً دعويًا، ودخول 28 شخصًا في الإسلام من مختلف الجنسيات، وكذلك نظّم 3 رحلات للعمرة، وتوزيع 139 مصحفًا في عدة لغات، ونفّذ القسم توزيع 3123 مادة دعوية متنوعة، فيما أقيمت 1297 كلمة وعظية، وكذلك توزيع 235 وجبة غذائية وكسوة الشتاء.

بينما أقام قسم الدعوة 692 درسًا، و18 محاضرة، ونفّذ 38 مسابقة، فيما تم تنفيذ 3 دورات علمية، وإلقاء 140 كلمة وعظية، وتنفيذ 28 برنامجًا دعويًا.

وفي المقابل نفّذ القسم النسائي 6 دروس، و3 محاضرات، ووزع 50 هدية موسمية، وأقام لقاءين، ووزع 194 كتابًا وأقام 5 مسابقات.



