اخبار السعوديه

الجبير يستعرض مع وفد أوروبي المشاريع الكبرى في السعودية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الجبير يستعرض مع وفد أوروبي المشاريع الكبرى في ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

الجبير يستعرض مع وفد أوروبي المشاريع الكبرى في السعودية

منها ذا لاين والقدية والبحر الأحمر

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، اليوم الخميس، وفدًا يضم كبار المسؤولين عن الشؤون السياسية بوزارات الخارجية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وقال الجبير في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بحثنا التحديات التي تواجه منطقتنا والتعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وأضاف عادل الجبير: “تحدثت مع الوفد المشترك عن التنمية في المملكة وما وفرته رؤية المملكة 2030 من فرص طموحة وعن المشاريع الكبرى التي تحظى برعاية وقيادة سيدي سمو ولي العهد، ومنها ذا لاين والقدية والبحر الأحمر، وتطلع المملكة للتعاون والتواصل الإيجابي مع الأصدقاء حول العالم”.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا