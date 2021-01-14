وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لـ نظام التوثيق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق وزير العدل د. وليد الصمعاني، مساء اليوم الخميس، على إقرار اللائحة التنفيذية لـ نظام التوثيق.

وأوضحت وزارة العدل، في تعميم موجه لكافة جهات الوزارة والموثقين وكافة المصالح الحكومية أنه تمت الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بالصيغة المرفقة والتي تتضمن تفاصيل اللائحة عبر هذا الرابط (https://www.moj.gov.sa/Documents/8370.pdf)

كما تضمن التعميم ما يلي:

• تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

• يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.



