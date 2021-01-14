شكرا لمتابعة خبر عن حاكم عجمان يعزّي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور له الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وأعرب سموّه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين