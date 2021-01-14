شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم بجازان يعلق على استمرار الدراسة عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

وصف إبراهيم مسملي معلم في جازان قرار وزارة التربية والتعليم الخاص باستمرار الدراسة عن بعد بأنه قرار حكيم. مؤكدا أن الوزارة تحرص على سلامة الطلاب والطالبات وكذلك المعلمين والمعلمات

وتابع :ا"لإستعدادات أفضل من ذي قبل، كانت التجربة ناجحة في الفصل الدراسي الأول والان الإستعداد أكبر. لافتا إلى أن تجربة التعليم عن بعد كان هناك تخوف منها ولكن بعد الأسبوع الثالث تم التأقلم على هذة التجربة"،.

وأردف: بعد نهاية الأسبوع العاشر سيتم تقيم الوضع حسب المعطيات اللاحقة فإذا تم اعاده الدراسة في المدارس فستكون المدارس جاهزة والكتب الدراسية أيضا .

وأكمل : " سيتم التوقف عن الدراسة في شهر رمضان والعودة بعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني."

وأضاف "الأسرة كان لها دور كبير في نجاح تجربة التعليم عن بعد حيث كانت الشق الثاني للنجاح حيث تقوم بدور هام في المتابعة."