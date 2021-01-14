شكرا لمتابعة خبر عن أخبار مفرحة من " التأمينات " حول المعاش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن المنافع والمزايا المترتبة على الاشتراك الاختياري في المعاشات.

وأبانت مؤسسة التأمينات، أن الاشتراك الاختياري يقدم لصاحبه المزايا والمنافع، تشمل معاش التقاعد: يحق للمشترك صرف معاش التقاعد بالشروط الآتية: بلوغ سن الستين أو تجاوزها، التوقف عن مزاولة النشاط، أو التوقف عن الاشتراك لمن له مدة اشتراك إلزامية، توافر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا.

وشملت المنافع أيضا، معاش التقاعد المبكر: حيث يحق للمشترك صرف هذا المعاش قبل بلوغ سن الستين بالشروط الآتية: توافر مدة اشتراك لا تقل عن (300) شهر، انتهاء النشاط الذي اشترك في النظام على أساسه وعدم مباشرته لأي نشاط آخر من الأنشطة التي يشملها النظام، أو التوقف عن الاشتراك لمن له مدة اشتراك إلزاميا، التقدُّم بطلب صرف المعاش.

وتضمنت المنافع، معاش العجز غير المهني: ويعتبر المشترك عاجزًا إذا كان العجز من شأنه أن يحول كليًّا وبصفة دائمة بين المشترك وبين مزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط آخر يتفق وإمكاناته. ويستحق المشترك صرف معاش العجز بالشروط الآتية: إذا كان المشترك بدأ اشتراكه قبل سن الخمسين، فإنه يشترط ثبوت العجز مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة، أو (18) شهرًا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.

وتابعت:" معاش الوفاة: حيث يستحق أفراد العائلة صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه قبل الخمسين فإنه يشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة، إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه في سن الخمسين فأكثر، فإنه يشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة، أو (18) شهرًا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة".