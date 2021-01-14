شكرا لمتابعة خبر عن شروط مبايعة المركبات للمقيمين عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت منصة أبشر، شروط مبايعة المركبات ونقل ملكياتها للمقيمين، وذلك إلكترونيًا عبر المنصة.

وأضافت منصة أبشر، أن شروط المبايعة ونقل الملكية بالنسبة للمركبات الخصوصي فقط، تشمل عدم امتلاك أكثر من مركبتين، 8 مقاعد للمركبة أو أقل.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق في وقت سابق، أعلنت بدء تطبيق الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

وأبان أمن الطرق أن نص نظام المرور ولائحته التنفيذية ينص على " أن سير المركبات بلا لوحات أو طمس لوحات المركبة مخالفات غرامتها المالية من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال ".

ويأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بين مدن ومناطق المملكة.