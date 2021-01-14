غرامة 3 ملايين ريال لمنشآة غاز أساءت استغلال الوضع المهيمن

فرضت الهيئة العامة للمنافسة، غرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال على إحدى شركات توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته بالمملكة، لارتكابها مخالفة «إساءة استغلال الوضع المهيمن». وأوضحت الهيئة أن المخالفة تضمّنت؛ فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء عند التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف، ورفض التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ للحد من دخولها السوق. وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض الحكم بالغرامة، وذلك تنفيذاً للمادة 12 من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/25» بتاريخ 4/5/1425 هـ.



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