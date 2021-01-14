الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

أمانة العاصمة المقدسة توقف 14 مكتبًا هندسيًا مخالفًا

متابعات الخليج 365 - واس

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أوقفت أمانة العاصمة المقدسة 14 مكتباً هندسياً مخالفاً واعتمدت مكتبين هندسيين وذلك خلال جولاتها الرقابية في الفترة من 1 ربيع الأول وحتى 1 جمادى الآخرة لهذا العام 1442هـ .

تنفيذ 35 جولة رقابية

حيث نفذت خلال هذه الفترة 35 جولة رقابية أسفرت كذلك عن ضبط 7 مخالفات بالمكاتب الهندسية بمكة المكرمة، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة والحد من مخالفات المكاتب الهندسية.

تطوير الخدمات وتنظيم الإجراءات

وتقوم وحدة المكاتب الهندسية بأمانة العاصمة المقدسة بالعمل على تطوير الخدمات الهندسية وتنظيم الإجراءات وتأهيل المكاتب وفقاً لآلية التصنيف والضوابط المعتمدة، ورفع مستوى أداء العاملين فيها من خلال حثهم على مراجعة وتدقيق جميع الأعمال المقدمة من قبلهم بدقة وحرص قبل إرسال المعاملات إلى الأمانة وذلك للحد من تكرار الملاحظات، وللوصول إلى أعلى معايير الجودة والخروج بأداء يرتقي بالعاصمة المقدسة .

