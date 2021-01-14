الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

المرور يضبط قائد مركبة متهورًا في الطائف

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا بمحافظة الطائف.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الصور وثقت من خلالها عملية ضبط قائد المركبة المتهور.



