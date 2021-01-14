وفاة مواطن وزوجته ونجاة أبنائهما الـ 5 بحادث مأساوي في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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توفي مواطن وزوجته على طريق حفر الباطن الدمام إثر حادث تصادم بالقرب من مركز الصداوي، كما نتج عن الحادث وفاة عاملتهم المنزلية وإصابة أبنائهما الـ5 كانوا معهما بنفس المركبة.

تفاصيل حادث حفر الباطن المأساوي

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة فهد الغامدي لـ “متابعات الخليج 365” أنه ورد إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بلاغ عند الساعة 13:15 ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق 28/05/1442هـ عن حادث تصادم بعد الصداوي بحوالي 500 متر باتجاه الدمام وبه عدة إصابات وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعاف من الهلال الأحمر السعودي وفرقة إسعاف من وزارة الصحة للموقع.

3 حالات حرجة

وأضاف الغامدي: تبين عند الوصول للموقع وجود 8 حالات 3 منها حرجة وواحدة متوسطة وواحدة بسيطة و3 حالات وفاة رحمهم الله وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين وإسعاف (4) مصابين من قبل فرق إسعاف الهلال الأحمر السعودي و (1) مصاب من قبل فرقة إسعاف الصحة لمستشفى القيصومة.

