أم فيصل مواطنة قدمت 100 بلاغ عن مخالفة الإجراءات الاحترازية وأغلقت 5 بقالات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قالت المواطنة دلال العنزي – أم فيصل – إنها قدمت 100 بلاغ عن مخالفي الإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للوقاية من جائحة كورونا ، وأبلغت أمانة المنطقة الشرقية عن 5 بقالات قريبة من محل سكنها لم تلتزم بالتباعد الاجتماعي وأجهزة قياس الحرارة.

رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية

وأكدت أم فيصل أن أمانة المنطقة الشرقية استجابت على الفور للبلاغات المقدمة من المواطنة وأغلقت المؤسسات المعنية لحين التزامها وتطبيقها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وشكرت أمانة المنطقة الشرقية على استجابتها للبلاغات ودورها الرائد في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت.

واجب وطني

وأضافت أم فيصل أنها تقوم بهذه البلاغات استجابة لدورها الوطني قائلة إن ذلك واجب وطني على كل مواطن تجاه بلده وحثت أم فيصل جميع المواطنين على الالتزام بقوانين الدولة والامتثال لها وإبلاغ الجهات المعنية عن أي مخالفة يرصدها متابعات الخليج 365 في الشارع. هذا وكرمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية المواطنة أم فيصل دلال العنزي أمس؛ وذلك لمشاركتها التطوعية في برامج وأنشطة الجمعية وتعاونها مع كافة قطاعات الدولة في البلاغات الوطنية التي تهدف إلى إرشاد الجهات المعنية لأي ملاحظات عن النشاط التي تقوم به الجهة بهدف تصحيح وتطوير الأعمال التي تقوم بها المؤسسة وخدمة الوطن وتنميته والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية.

وحصلت أم فيصل أمس الأول على لقب صديقة المياه من الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية نظرًا لبلاغاتها الإيجابية فيما يختص أعمال إدارة المياه بالمنطقة الشرقية، فيما كرم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مؤخرًا “أم فيصل” ولقبتها أمانة المنطقة الشرقية بصديقة الأمانة فيما لقبتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بسفيرة العمل التطوعي “سوبر دلال ” نظرًا لمشاركتها في العديد من البرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية بالمنطقة الشرقية.