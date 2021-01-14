شكرا لقرائتكم الجامعة الإسلامية تخفض إنفاقها الكهربائي 45 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجامعة الإسلامية تخفض إنفاقها الكهربائي 45 %
متابعات الخليج 365 - الرياض
العناوين الفرعية
أطلقت الجامعة الإسلامية مبادرة نوعية في المدينة الجامعية والمقرات المرتبطة لترشيد الإنفاق من خلال مبادرات نوعية وخاصة بالطاقة (الكهرباء)، بهدف خفض معدل الإنفاق الكهربائي بمعدل يزيد عن 45%.
الجامعة الإسلامية تطبق معايير الاستدامة
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التزام الجامعة الإسلامية بمعايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على المقدرات الطبيعية والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومسقرة وصحية.
وتعد مبادرة ” ترشيد الطاقة ” ضمن جهود الجامعة لتوفير كميات كبيرة من الكهرباء عن طريق استخدام الإضاءات الموفرة LED بدلًا من الإضاءات التقليدية مما سيكون له دور في خفض الإنفاق على استهلاك الكهرباء ووقف الهدر في الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم.
خفض معدل الإنفاق الكهربائي
وتسعى تلك المبادرة إلى خفض معدل الإنفاق الكهربائي بمعدل يزيد عن 45% من خلال الشراكة مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة” ترشيد ” التي ستقوم بتوفير الإضاءات الموفرة للجامعة (قرابه 250 ألف وحدة إضاءة) مما سيكون له دور في خفض معدل الإنفاق على الكهربائي.
وتقوم المبادرة على ثلاث مراحل وهي مرحلة جمع البيانات وتحليلها، وقد تم الانتهاء من تلك المرحلة، ومرحلة المسح الفني والميداني والقياسات والعينات، وقد تم الانتهاء من تلك المرحلة، ومرحلة التنفيذ وقد تم البدء فيها الآن.