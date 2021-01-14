9 أطعمة يجب على مرضى التهاب الأمعاء تجنبها 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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مرض التهاب الأمعاء (IBD) هو مصطلح يشمل مجموعة من الأمراض التي تسبب التهابًا مزمنًا في الجهاز الهضمي، ويعد التهاب القولون التقرحي من أكثر الأنواع شيوعًا من هذا المرض وكذلك أيضًا داء كرون.

وفي مرض كرون، يظهر الالتهاب على شكل بقع في أي مكان في الجهاز الهضمي من الفم إلى فتحة الشرج، أما في التهاب القولون التقرحي فيكون هناك التهاب وتقرحات مزمنة مستمرة على طول الأمعاء الدقيقة والقولون.

أعراض مرض التهاب الأمعاء

هذا المرض عبارة عن حالة يوجد فيها التهاب في الجهاز الهضمي، وتشمل أعراض هذا المرض: نزيفًا في المستقيم، ألمًا شديدًا في البطن، تشنج البطن، الإسهال الدموي.

أطعمة يجب على مرضى التهاب الأمعاء تجنبها

يجد بعض الأشخاص المصابين بهذا المرض أن بعض الأطعمة أو المنتجات تسبب ألمًا شديدًا مما يؤدي إلى تفاقم المرض، وتتضمن أمثلة الأطعمة التي يجب تجنبها ما يلي:

الأطعمة الدهنية والمقلية الأطعمة الحارة اللحوم الصلصات الكريمية الأطعمة الغنية بالألياف بما في ذلك الفواكه والخضراوات النيئة؛ لأنها غالبًا ما تؤدي إلى ظهور أعراض الانتفاخ والإسهال وآلام البطن والتشنجات. المكسرات والبذور والفاصوليا المشروبات المحتوية على الكافيين الحلويات بما في ذلك الحلوى والصودا والعصير قد يواجه الأشخاص المصابون بداء كرون صعوبة في تحمل منتجات الألبان بسبب عدم تحمل اللاكتوز الموجود في الحليب.

أفضل نظام غذائي لمرضى التهاب الأمعاء

غالبًا ما يجد الأشخاص المصابون بهذا المرض صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الغذائية اليومية بسبب مرضهم، ويمكن أن تساعد الفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى في توفير بعض الاحتياجات الغذائية الضرورية، وإليك أفضل أنواع الأطعمة لمرضى التهاب الأمعاء:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى عصير التفاح الموز دقيق الشوفان الدواجن أو السمك البيض البطاطس المهروسة العصائر المخففة الحبوب السادة

وإذا كنت تعاني من مرض التهاب الأمعاء فيجب التحدث مع طبيب أو أخصائي تغذية حول احتياجاتك الغذائية المحددة.

