شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة مدوية من النقل عن السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة النقل، عن صدور أول ترخيص وسيط لتأجير السيارات إلكترونياً بالمملكة لتأجير السيارات المملوكة للأفراد عبر التطبيقات.

وكان رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أوضح أن الهيئة ستتيح قريبا خدمة تأجير مركبات الأفراد الخاصة، من خلال منصة إلكترونية " تطبيق " ترخصها الهيئة العامة كوسيط تأجير إلكتروني بهدف زيادة دخل المواطنين.

وأشار إلى أن تأجير مركبة غير نظامية أو غير مفحوصة أو دون تأمين سيصبح من الماضي عبر " بوابة تأجير "، وذلك بعد إيجاد حلول تقنية ستخفف على مالك المكتب والمستهلك بهدف تنظيم العمل في هذا النشاط.

وأبان الرميح أن أي مركبة تسير على الطريق وإن سلمت من الحوادث المرورية فإنها معرضة لحوادث غير مرورية، سواء بسوء استخدام أو ادعاء بسوء استخدام، مبينا أن الهيئة السعودية للمقيمين جاهزة لتقييم احترافي ومهني ومحايد لحفظ حقوق جميع الأطراف.