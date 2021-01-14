شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة على ينبع، حيث امتلأت الشوارع والطرقات بمياه الأمطار مما قد تتسبب في شلل مروري.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، كذلك يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 28 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 12 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-40كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والشمالي، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.