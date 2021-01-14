شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحبيب يُثير الجدل:" يجب أن تكون مواد التربية الجنسية في العلوم والدين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، إن الثقافة الجنسية مطلب أساسي، مبينا أن العيب يكمن في الهروب من التناول العلمي المنهجي الديني للمعلومة الصحيحة.

وأبان " الحبيب ":" يجب أن تكون مواد وجزئيات التربية الجنسية في مادة العلوم والدين "، مبينا:" الجانب الديني بالأحكام يكون في التفاصيل الجنسية المختلفة، بينما في مادة العلوم يتعلق بالبنية التشريحية ".

وكان " الحبيب " أوضح أن المرأة هي الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجل، وذلك لكثرة مهامها.

وأرجع الحبيب ذلك إلى زيادة أعباء المرأة في الوقت الحالي، خاصة بعدما باتت تتولى مهام التربية، والذي كان يتولاه الرجل في السابق، مشيرًا إلى أن تلك المهام تتضاعف حال أصبحت مطلقة أو أرملة.