شكرا لمتابعة خبر عن بشرى سارة من " التعليم" بشأن الفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس استعداداً للفصل الدراسي الثاني ولضمان بداية جادة ومنتظمة للطلاب والطالبات.

وكانت وزارة التعليم، أعلنت عن استمرار ‎التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني؛ وفق الآلية السابقة.

وجاء ذلك حرصاً من القيادة -حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم من فيروس كورونا، وما تحقق من نجاح للتعليم عن بُعد.

وقررت وزارة التعليم، استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

وأبانت:" يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا ".