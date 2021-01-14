شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " تقويم التعليم " حول اختبارات المكفوفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بإطلاق منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين " تجريبيًا " عبر المقرات المحوسبة، لتمكين المكفوف من التحكم في أداء الاختبار.

وأوضحت أن الإعاقات التي تصيب هذه الفئة متعددة ومختلفة الدرجات، ما جعلها تعد خدمة لكل منها بالطريقة التي تناسب إمكاناتها، لافتة إلى أن العمل يبدأ مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال معرفة نوع الإعاقة ودرجتها.

ولفتت إلى أنها وفرت لذوي الإعاقة الحركية مسارات لتنقلهم باستخدام الكراسي المتحركة وأماكن لأداء الاختبارات في المقرات المحوسبة، كما وفرت حاسبات وشاشات وأدوات يمكن التحكم فيها لتناسب كل فئة من ذوي الإعاقة.