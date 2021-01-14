شكرا لمتابعة خبر عن جموع غفيرة في تشييع جثمان الشاعر مستور العصيمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

قامت جموع غفيرة من المصلين لتشييع جثمان شاعر المحاورة المعروف مستور العصيمي بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد السور بوادي بسل مسقط رأسه بمحافظة الطائف.

وحضر عدد من الشعراء الصلاة عليه والدفن ومنهم الشاعر حبيب العازمي والشاعر مصلح الحارثي والشاعر عبدالله بن عتقان.

وكان شاعر المحاورة المعروف مستور تركي العصيمي، توفى بعد معاناته مع المرض، حيث يُعد الشاعر العصيمي من عمالقة شعر المحاورة في المملكة ودول الخليج خلال 7 عقود مضت.