شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شركة المياه: 82% من القراءات التقديرية للفواتير أقل من 100 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت شركة المياه، أن 82% من القراءات التقديرية لفواتير شهر ديسمبر أقل من 100 ريال.

وأضافت شركة المياه، أنه خلال شهرين سنطلق مبادرة تتعلق بالحد الاستهلاكي للعملاء، مبينة أن عدادات الشركة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وأشارت شركة المياه، إلى أن 9.7 % كانت قراءة تقديرية لعدادات الشركة الذكية، موضحة:" نحتسب في القراءة التقديرية متوسط الفواتير خلال 3 أشهر ".

‏وتابعت شركة المياه:" خلال الشهرين القادمين سيتم طرح مبادرة " الحد الائتماني " لتحديد نسبة الاستهلاك للعميل ".