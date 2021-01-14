شكرا لمتابعة خبر عن مواطنه تحصل على تكريمات للإبلاغها عن مخالفي إجراءات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ساهمت بلاغات تقدمت بها المواطنة دلال العنزي الملقبة بـ”أم فيصل” ، في رصد مخالفين للإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للوقاية من جائحة كورونا.

وذكرت المواطنة أنها تقدمت بنحو 100 بلاغ عن المخالفين لهذه الإجراءات، كما أبلغت أمانة المنطقة الشرقية عن 5 بقالات مخالف لهذه الإجراءات.

وأكدت، وفقا لـ"سبق"، أن الأمانة تفاعلت مع البلاغات وقامت بالفعل بإغلاق البقالات المخالفة للإجراءات الاحترازية.

يذكر أن "العنزي" تم تكريمها من عدة جهات، منها تكريم أمين المنطقة الشرقية، فهد الجبير، لها، ولقبتها أمانة المنطقة حينها بـ”صديقة الأمانة”.