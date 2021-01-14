شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الإعتراض على مبالغ استحقاق شهر يناير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج ‏حساب المواطن، اليوم الخميس، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 38.

وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

وكان البرنامج قد أودع الأحد الماضي مبلغ 1.9 مليار ريال مخصص الدفعة الـ38 لشهر ديسمبر لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم. وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.