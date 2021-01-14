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بالفيديو.. وزير الخارجية: الشراكة بين المملكة وروسيا تدعم الإستقرار العالمي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس أن الشراكة بين المملكة وروسيا تدعم الإستقرار في العالم .

وأشار وزير الخارجية أن المملكة نجحت في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن ، كما نجحت في تحقيق التوزان في سوق النفط أثناء جائحة بالتعاون مع روسيا تحت مظلة منظومة أوبك بلس في تلك الفترة العصيبة .

وأشار أن هذا التعاون لم يحمي سوق النقط فقط ، بل حمى المنظومة الإقتصادية العالمية من أي تأثيرات خطيرة كان من الممكن أن ينتج عنها عدم استقرار .

كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تعاون الحكومتين والروسية في مكافحة .

وخلال الفترة الأخيرة جرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع ولي العهد الأمير بشأن التعاون في مجال الطاقة وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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