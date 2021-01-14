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شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة" توجه إرشادات هامة لتجنب الأرق المستمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت وزارة الصحة نصائح هامة لمن يعاني من الأرق أو النوم المتقطع من خلال اتباع الإرشادات الصحية التالية :
1- عدم التوجه للفراش إلا عند الشعور بالنعاس .
2- تجنب النوم أثناء النهار .
3- تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم .
4- ابتعد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم .
5- ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة على الأقل ، ويفضل قبل النوم بـ 5 ساعات .
6- تجنب المهدئات والمنومات إلا بوصف الطبيب .
7- الإمتناع عن الكافيين على الأقل بـ 6 ساعات قبل النوم .
8- تجنب التدخين .
9- العود على النوم والإستيقاظ في موعد ثابت .