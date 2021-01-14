شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة" توجه إرشادات هامة لتجنب الأرق المستمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة نصائح هامة لمن يعاني من الأرق أو النوم المتقطع من خلال اتباع الإرشادات الصحية التالية :

1- عدم التوجه للفراش إلا عند الشعور بالنعاس .

2- تجنب النوم أثناء النهار .

3- تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم .

4- ابتعد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم .

5- ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة على الأقل ، ويفضل قبل النوم بـ 5 ساعات .

6- تجنب المهدئات والمنومات إلا بوصف الطبيب .

7- الإمتناع عن الكافيين على الأقل بـ 6 ساعات قبل النوم .

8- تجنب التدخين .

9- العود على النوم والإستيقاظ في موعد ثابت .