شكرا لمتابعة خبر عن طريقة وموعد تغيير تذاكر سفر " الخطوط السعودية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الخطوط السعودية اليوم الخميس التوقيت المسموح به لتغيير تذكرة السفر بعد إستئناف الرحلات الجوية الدولية .

وأكدت أنه يمكن للمسافر تغيير موعد إقلاع الرحلة قبل إقلاعها بساعتين من خلال التواصل مع مركز الحجز ومبيعات التذاكر الحكومية 920000488 ، من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً .

ومن المقرر السماح للمواطنين بالسفر خارج المملكة والعودة إليها من تاريخ 31 مارس 2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية .