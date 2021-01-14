شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تحسم الجدل حول توقيع العامل على إجازة بدون أجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس أنه لا يحق لصاحب العمل إجبار العامل بأي صورة على الإجازة بدون أجر .

وأكدت أن النظام لا يسمح بذلك لصاحب العمل بغير الموافقة الكتابية للعامل وبشرط ألا يقصد التهرب من دفع الأجور .

ودعت " الموارد البشرية " أي شخص يتعرض لهذه التصرفات الغير قانونية بالإبلاغ فوراً عبر تطبيق معاً للرصد ، لحماية حقوق العاملين .