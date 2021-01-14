شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر بـ"الحدود الشمالية" يصدر إحصائية الخدمات الإسعافية خلال سنة 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):

أصدر فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية إحصائية الخدمات الإسعافية المقدمة خلال سنة ٢٠٢٠م.

وأوضح مدير إدارة الإتصال المؤسسي بالمنطقة محمد بن مرزوق الشمري أن فرع الهيئة نفذ العديد من الخدمات الإسعافية خلال سنة٢٠٢٠م ، حيث بلغ إجمالي البلاغات 7802 بلاغ تم تقديم الخدمة ل 7748 مستفيد , وحقق الفرع مركز متقدم في مؤشر رضى المستفيد بنسبة ٩٣،٩١ بزمن إستجابة 00:09.03فيما بلغ عدد المتطوعين خلال هذه السنة 707 متطوع بعدد 132مشاركات تطوعية وعدد 6215 ساعة تطوعية كما تم تنفيذ عدد 85 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية لعدد 1806 مستفيد .