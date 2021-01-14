شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام فرع بيئة عسير يناقش اقامة فعاليات القافلة الارشادية الزراعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني وبحضور مدير ادارة الزراعة المهندس علي سلطان اليوم اجتماعا تحضيريا مع رئيس وأعضاء القافلة الارشادية الزراعية.

وناقش المجتمعون عددا من المواضيع الهامة يأتي في مقدمتها موعد إقامة فعالية القافلة الارشادية الزراعية والتي حدد لها ان تقام في محافظة محايل نهاية الشهر الحالي, وتشمل ورش عمل للمزارعين وعقد دورات لمنسوبي الوزارة بالمنطقة, كما تشمل دعوة عدد من الجهات الحكومية للمشاركة اضافة الى اقامة ديوانية يومية لمناقشة كافة المواضيع المقترحة التي تخص الجوانب الزراعية, كما تقرر دعوة الجمعيات التعاونية الزراعية وإقامة مواقع وأركان للمزارعين والأسر المنتجة.

يذكر ان القافلة الارشادية الزراعية والتي انطلقت وتجوب مناطق ومحافظات المملكة تهدف الى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين والمهتمين بالزراعة، بالإضافة إلى تعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل منطقة، وتغيير ممارسات المزارعين السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية.