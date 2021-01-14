«الزكاة والدخل» تجدد التذكير بآلية التبليغ عن التهرب الضريبي

أعادت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التذكير بطرق التبليغ عن أي تهرب زكوي أو ضريبي.

ونشرت الزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، ضمن حملتها ساعة توعية مقطع فيديو مصحوبًا بتعليق جاء فيه «كيف أبلغ لو وجدت أي تهرب زكوي أو ضريبي أو وجدت مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة؟».

وردت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يمكن تقديم بلاغ من خلال الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والدخل أو عن طريق تطبيق القيمة المضافة.

وتحث هيئة الزكاة والدخل، الجميع لضرورة الإبلاغ عن المخالفات الضريبية أو أي تهرب زكوي أو ضريبي.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تمنح مكافأة مالية للمبلِّغ عن حالات التهرب الضريبي والزكوي، لا تتجاوز ما يعادل 2،5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو 000.000 .1ريال سعودي أيهما أقل، وبحد أدنى ألف ريال سعودي.

وبينّت الهيئة العامة للزكاة والدخل، متطلبات استحقاق المكافأة المالية على الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والزكوي، مشيرة إلى أنه تُمنح المكافأة وفقًا لسلطة الهيئة التقديرية، على أن يُراعَى تحقق الشروط الآتية:

- أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في اللائحة.

- ألا يكون المبلغ من موظفي الهيئة أو زوجًا أو صهرًا أو قريبًا له من الدرجة الأولى.

- ألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية، إذا كان موظفًا عامًّا أو في حكمه.

- ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كوفئ عليها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن استحقاق مكافأة الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والزكوي، يكون بناءً على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات.

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