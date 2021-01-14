بالأسماء.. إدانة مخالفين لنظام السوق المالية.. والغرامات تصل إلى مليون ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/04/1442هـ الموافق 24/11/2020م.

وجاء البيان الذي أصدرته الأمانة العامة كالآتي:

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 2064/ل.س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 09/04/1442هـ الموافق 24/11/2020م؛ وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (المحالة إليها من هيئة السوق المالية) ضد نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي، وعبدالله بن صالح بن سليمان القميع، وحسين بن حسن بن غرم الله الزهراني، وفهد بن عبدالعزيز بن صالح الهملان، وعبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية، وشركة سلامة للتأمين التعاوني، وشركة بروج للتأمين التعاوني؛ وذلك خلال الفترة من 03/04/2016م حتى 23/05/2016م؛ إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم، وفقًا للتفصيل الآتي:

أولًا– نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي:

1– فرض غرامة مالية مقدارها (320,000) ريال.

2– إلزامها بدفع مبلغ مقداره (961703) ريالات و8 هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

ثانيًا– عبدالله بن صالح بن سليمان القميع (غيابيًّا):

1– فرض غرامة مالية مقدارها (240,000) ريال.

2– إلزامه بدفع مبلغ مقداره (1340323) ريالًا و15 هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثالثًا– حسين بن حسن بن غرم الله الزهراني:

1– فرض غرامة مالية مقدارها (180,000) ريال.

2– إلزامه بدفع مبلغ مقداره (12798) ريالاً و10 هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

رابعًا– فهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان:

1– فرض غرامة مالية مقدارها (120,000) ريال.

2– إلزامه بدفع مبلغ مقداره (30998) و58 هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

خامسًا– عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ:

1– فرض غرامة مالية عليه مقدارها (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال.

كما تضمَّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ مقداره (1506961) ريالًا و42 هللة، إلى حساب الهيئة،نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانان: فهد بن عبدالعزيز بن صالح الهملان، وعبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.