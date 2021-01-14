الرياض وجدة تتصدران حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، التي تصدرتها الرياض بتسجيل 43 حالة، تلتها جدة بتسجيل 16 حالة، والدمام بتسجيل 11 حالة.

كما سجلت مكة المكرمة 10 حالات تعافٍ، و5 في الهفوف، و4 في عرعر، و3 في المدينة المنورة، وضرما، والمظيلف.

وللاطلاع على خريطة التعافي كاملة https://covid19.moh.gov.sa/.

وبهذه الحصيلة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 364440، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 356201.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6310 حالات، فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة، و188 حالة تعافٍ.

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