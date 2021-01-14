خريطة إصابات كورونا الجديدة في المملكة.. الرياض وجدة في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 169حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 32 حالة، وجدة بتسجيل 31 حالة، ثم مكة المكرمة بتسجيل 15 حالة.

فيما سجلت الدمام 10 حالات، 9 في ينبع، 7 في المدينة المنورة، 6 في الظهران، 4 في رجال المع.

للاطلاع على خريطة الإصابات من هنا: https://covid19.moh.gov.sa/

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 364440، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 356201.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى6310 حالة، فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة، و188 حالة تعافٍ.

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