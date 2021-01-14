الاشتراك الاختياري.. «التأمينات الاجتماعية» توضح المنافع

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المنافع والمزايا المترتبة على الاشتراك الاختياري في المعاشات.

وأشارت مؤسسة التأمينات إلى أن الاشتراك الاختياري يقدم لصاحبه المزايا والمنافع التالي توضيحها:

أولًا– معاش التقاعد: حيث يحق للمشترك صرف معاش التقاعد بالشروط الآتية:

– بلوغ سن الستين أو تجاوزها.

– التوقف عن مزاولة النشاط، أو التوقف عن الاشتراك لمن له مدة اشتراك إلزامية.

– توافر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا.

ثانيًا– معاش التقاعد المبكر: حيث يحق للمشترك صرف هذا المعاش قبل بلوغ سن الستين بالشروط الآتية:

– توافر مدة اشتراك لا تقل عن (300) شهر.

– انتهاء النشاط الذي اشترك في النظام على أساسه وعدم مباشرته لأي نشاط آخر من الأنشطة التي يشملها النظام، أو التوقف عن الاشتراك لمن له مدة اشتراك إلزامية.

– التقدُّم بطلب صرف المعاش.

ثالثًا– معاش العجز غير المهني: ويعتبر المشترك عاجزًا إذا كان العجز من شأنه أن يحول كليًّا وبصفة دائمة بين المشترك وبين مزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط آخر يتفق وإمكاناته. ويستحق المشترك صرف معاش العجز بالشروط الآتية:

– إذا كان المشترك بدأ اشتراكه قبل سن الخمسين، فإنه يشترط ثبوت العجز مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة، أو (18) شهرًا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.

– إذا كان المشترك بدأ اشتراكه قبل سن الخمسين فأكثر فإنه يشترط ثبوت العجز مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن (24) شهرًا متصلة، أو (36) شهرًا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.

– أن يكون المشترك قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق للشهر الذي حدث له فيه العجز.

وبيَّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا حدث العجز للمشترك بعد تركه النشاط الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك (60) شهرًا على الأقل؛ فيحق له طلب ضم مدة اعتبارية مكملة لمدة (120) شهرًا يتم أداء قيمتها ويصرف له في هذه الحالة معاش تقاعد.

رابعًا– معاش الوفاة: حيث يستحق أفراد العائلة صرف المعاش في الحالات الآتية:

– إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه قبل الخمسين فإنه يشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.

– إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه في سن الخمسين فأكثر، فإنه يشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة، أو (18) شهرًا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.

وأوضحت مؤسسة التأمينات، أنه إذا وقعت وفاة المشترك بعد تركه النشاط الخاضع للنظام، وتوافرت لديه مدة اشتراك (60) شهرًا على الأقل؛ يحق لأفراد عائلته طلب ضم مدة اعتبارية مكملة لمدة (120) شهرًا يتم أداء قيمتها ويصرف لهم في هذه الحالة معاش تقاعد.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى للمعاش في الاشتراك الاختياري لا يقل عن (1983.75) ريال.

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