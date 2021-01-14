مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8898.68 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 15.61 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 8898.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 222 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 366 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باعظيم، وأسمنت المدينة، وصادرات، وبوان، وبي سي آي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العمران، وأمانة للتأمين، والوطنية، والمتقدمة، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.60 و5.76%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وزين السعودية، والكابلات السعودية، والدرع العربي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات صادرات، والشرقية للتنمية، والعمران، والمصافي، وصدر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 784.90 نقطة ليقفل عند مستوى 26536.41 نقطة، وبتداولات بلغت 56 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 524 ألف سهم تقاسمتها 1455 صفقة.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. إدانة مخالفين لنظام السوق المالية.. والغرامات تصل إلى مليون ريال