أخبار السعودية اليوم.. «التقاعد» تعلن مواعيد صرف معاشات يناير وفبراير ومارس.. والموارد البشرية: لا يحق لجهة العمل إجبار العامل على إجازة بدون أجر

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث دعت المديرية العامة للدفاع المدني للحيطة والحذر، من احتمال هطول أمطار رعدية بدءًا من اليوم حتى يوم السبت، على عدة أجزاء ومناطق بالمملكة.. وإلى التفاصيل:

مؤتمر مشترك لوزير الخارجية ونظيره الروسي.. ولافروف: رحبنا بقمة العلا

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة موسكو، عقب أول لقاء بينهما.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن ترحيب بلاده بقمة العلا في السعودية، وما خرجت به من اتفاقيات، وبحث مع وزير خارجية السعودية التطورات في المنطقة، مضيفًا أن روسيا تتعاون مع السعودية في عدة مجالات وتعمل على أن يصل اللقاح الروسي إلى المملكة.

وزير الخارجية: الحوثيون يستخدمون زوارق إيرانية لتهديد التجارة الدولية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة الروسية موسكو؛ أن ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران)، تستخدم زوارق بتكنولوجيا إيرانية لاستهداف السفن الموجودة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أنها تهدد الأمن العالمي، مشيرًا إلى أن الحوثيين يستخدمون زوارق بتكنولوجيا إيرانية لاستهداف سفن في البحر الأحمر وهذا يهدد الأمن العالمي.

الأمير فيصل بن فرحان: تعاون السعودية وروسيا وراء استقرار أسواق النفط

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن التعاون مع روسيا، أسهم في استقرار أسواق النفط؛ وذلك خلال اجتماع جمعه بنظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: «نتعاون مع روسيا ضمن منظومة أوبك+»، مضيفًا: «اجتماعات أوبك أسهمت في حماية المنظومة الاقتصادية العالمية».

متحدثة التعليم: قرار استمرار الفصل الدراسي الثاني عن بُعد سيكون وفق تقييم الأسابيع العشرة

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أنَّ صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني، وفق الآلية السابقة؛ يجسِّد حرص القيادة على سلامة منسوبي التعليم من فيروس كورونا، وعدم تعريضهم لأي مخاطر، موضحة أنَّ استمرارية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عن بُعْد، سيخضع لعملية التقييم خلال أو بعد الأسابيع العشرة الأولى من الدراسة.

الموارد البشرية: لا يحق لجهة العمل إجبار العامل على إجازة بدون أجر

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يحق لجهة العمل إجبار العمال على إجازة بدون أجر؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر»: «لا يحق لجهة العمل إجبار العامل على إجازة بدون أجر بغير موافقته الكتابية بقصد التهرب من أداء أجر العامل. ونصت المادة (90) من النظام على أنه يجب دفع أجر العامل، وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد للعمال ذوي الأجور الشهرية، تصرف أجورهم مرة في الشهر».

تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على بعض مناطق المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بأن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح وأتربة مثارة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة، محذرًا في سلسلة تنبيهات من أنَ مناطق تبوك «الوجه، أملج، تبوك، تيماء» والمدينة المنورة «ينبع، العلا، العيص، وادي الفرع، بدر، الحناكية، خيبر، المدينة المنورة» والجوف «دومة الجندل، طبرجل، سكاكا، القريات» والحدود الشمالية «طريف، العويقيلة، عرعر» تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

تحذير من الدفاع المدني لـ8 مناطق: أمطار وجريان سيول مرتقب

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر، بسبب هطول أمطار رعدية بدءًا من اليوم الخميس حتى يوم السبت، على أجزاء من ثماني مناطق بالمملكة، مشيرةً إلى أنه وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، فإن هطول الأمطار يشمل أجزاء من مناطق الرياض، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والجوف، وتبوك.

«الحصيني»: أمطار ورياح على 7 مناطق.. اليوم الخميس

توقَّع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة، اليوم الخميس، على مناطق عدة بالمملكة، وأعرب عبر تويتر، عن توقعاته بهطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد، ونشاط للرياح السطحية؛ وذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف، ثم مكة المكرمة بما فيها السواحل، ثم حائل وغرب القصيم، مع انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

مؤسسة «التقاعد» تعلن مواعيد صرف معاشات يناير وفبراير ومارس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية خلال الربع الأول من عام 2021.

ونشرت المؤسسة، عبر حسابها على تويتر، جدولًا بمواعيد صرف المعاشات التقاعدية، مشيرةً إلى أنه سيتم صرف المعاشات يوم 25 من شهور يناير وفبراير ومارس.

الجوازات السعودية: إصدار هوية مقيم شرط نقل الخدمات للعامل

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن إصدار هوية مقيم شرط لنقل الخدمات للعامل، مشيرةً إلى أن الجواز لا يغني عن الهوية، وذكرت عبر تويتر، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أن «التعليمات تشترط إصدار هوية مقيم لتتمكن من نقل الخدمات».

وفي يناير الجاري أطلقت الجوازات هوية مقيم الرقمية على تطبيق (أبشر) أفراد، التي تساهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية.

الجمارك السعودية: استيراد المركبات القديمة مشروط بكونها «أثرية للاقتناء»

أوضحت الجمارك أنه يسمح باستيراد السيارات القديمة (الأثرية) التي يتجاوز عمرها 30 عامًا بشرط أن يكتب في البطاقة الجمركية «أثرية للاقتناء»، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن آخر سنة صنع للمركبات العادية يسمح بدخولها للمملكة هي 2016م.

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