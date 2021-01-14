أمانة العاصمة المقدسة توقف 14 مكتبًا هندسيًّا مخالفًا

كشفت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة العاصمة المقدسة عن إيقاف 14 مكتبًا هندسيًّا مخالفًا واعتماد مكتبين هندسيين وتنفيذ 35 جولة رقابية أسفرت عن ضبط 7 مخالفات بالمكاتب الهندسية بمكة المكرمة، خلال الفترة من تاريخ 1-3-1442هـ حتى 1-6-1442هـ. وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة والحد من مخالفات المكاتب الهندسية.

وتقوم وحدة المكاتب الهندسية بأمانة العاصمة المقدسة بالعمل على تطوير الخدمات الهندسية وتنظيم الإجراءات وتأهيل المكاتب وفقًا لآلية التصنيف والضوابط المعتمدة، ورفع مستوى أداء العاملين فيها من خلال حثهم على مراجعة وتدقيق جميع الأعمال المقدمة من قبلهم بدقة وحرص قبل إرسال المعاملات إلى الأمانة وذلك للحد من تكرار الملاحظات، وللوصول إلى أعلى معايير الجودة والخروج بأداء يرتقي بالعاصمة المقدسة.