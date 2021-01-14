فتح باب التسجيل للكادر النسائي في مكافحة المخدرات برتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، للكادر النسائي برتبة «جندي». وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4 / 6 / 1442 هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 8 / 6 / 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة «أبشر – التوظيف» على الرابط التالي: https://jobs.sa



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