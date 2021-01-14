السودان يحظر الطيران على حدوده مع إثيوبيا

فرض السودان حظر طيران على حدوده مع دولة إثيوبيا، في منطقة الفشقة على الشريط الحدودي، وذلك على خلفيه اختراق مقاتلة إثيوبية لحدوده أمس الأول.

وقالت سلطة الطيران المدني السودانية في بيان اليوم، إن أجواء ولاية القضارف السودانية المتاخمة لإثيوبيا في دائرة نصف قطرها 50 ميلا بحريا ممنوع فيها التحليق أو الهبوط.