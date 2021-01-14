ضبط 113 طنا من ⁧‫الحطب المحلي‬⁩ بحوزة 74 مخالفا

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة الأمن العام من ‏ضبط أكثر من 113 طنًا من الحطب المحلي، بحوزة 74 مخالفًا، ‏في مناطق المملكة.‏

وأوضحت القوات أن عمليات الضبط، شملت القبض على 17 مواطنًا و13 مقيمًا ‏بالرياض وبحوزتهم 15 مركبة محملة بالحطب المحلي، بالمخالفة لأنظمة المراعي والغابات.‏

وأبات أنه تم ضبط 44 مركبة أخرى بحوزة 34 مواطنًا و10 مقيمين، ‏محملة بالحطب المحلي، بمناطق: مكة المكرمة والرياض ‏والقصيم والشرقية والجوف وحائل والحدود الشمالية وجازان ‏وتبوك ونجران.‏