16 ألف دورة تدريبية يقدمها دروب ـ إن

تمكن البرامج التدريبة التي يشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الشباب السعودي والباحثين عن عمل من مواكبة الاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل، عبر 16 ألف دورة تدريبية في مختلف المجالات والتخصصات.

ويقدم "هدف" ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني " دروب "، الدورات التدريبية عبر منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر، من خلال الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-in/ .

وتشتمل الدورات على 14 مجالاً منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، التصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من:LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهى متطلباتها.

يذكر أن برنامج "دروب ــ إنْ"، في مرحلته الثالثة، يهدف إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل ، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.