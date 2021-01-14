السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة توقف 14 مكتباً هندسياً مخالفاً



مكة المكرمة ١ جمادى الآخرة ١٤٤٢ الموافق ١٤ يناير ٢٠٢١م واس

أوقفت أمانة العاصمة المقدسة 14 مكتباً هندسياً مخالفاً واعتمدت مكتبين هندسيين وذلك خلال جولاتها الرقابية في الفترة من 1 ربيع الأول وحتى 1 جماد الآخر لهذا العام 1442هـ .

حيث نفذت خلال هذه الفترة 35 جولة رقابية أسفرت كذلك عن ضبط 7 مخالفات بالمكاتب الهندسية بمكة المكرمة، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة والحد من مخالفات المكاتب الهندسية.

وتقوم وحدة المكاتب الهندسية بأمانة العاصمة المقدسة بالعمل على تطوير الخدمات الهندسية وتنظيم الإجراءات وتأهيل المكاتب وفقاً لآلية التصنيف والضوابط المعتمدة، ورفع مستوى أداء العاملين فيها من خلال حثهم على مراجعة وتدقيق جميع الأعمال المقدمة من قبلهم بدقة وحرص قبل إرسال المعاملات إلى الأمانة وذلك للحد من تكرار الملاحظات، وللوصول إلى أعلى معايير الجودة والخروج بأداء يرتقي بالعاصمة المقدسة .

// انتهى //

19:20ت م

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