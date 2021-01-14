السعودية اليوم / ليبيا تسجل 764 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة



طرابلس 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس «

وأوضح المركز في بيان اليوم أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 107 آلاف و434 حالة، منها 21 ألفا و544 نشطة، و84 ألفا و245 حالة تعافٍ، في حين توفي 1645 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.

// انتهى //

18:24ت م

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طرابلس 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس « كورونا المستجد» أمس، وتماثل للشفاء 934 مصابا، في حين توفي 16 آخرون.وأوضح المركز في بيان اليوم أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 107 آلاف و434 حالة، منها 21 ألفا و544 نشطة، و84 ألفا و245 حالة تعافٍ، في حين توفي 1645 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.// انتهى //18:24ت م0114

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