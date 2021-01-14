السعودية اليوم / السحيباني" يلتقي المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان



الرياض 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

قام مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني , بزيارة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي .

وشهد اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الصلة بجهود الهيئة بالذات فيما يختص بحقوق الإنسان بالدول أعضاء المنظمة والأقليات الإسلامية .

وأعرب المدير التنفيذي للهيئة مرغوب سليم بات عن شكره للمملكة على ما تقدمه للهيئة التي تعد أحد الأجهزة الرئيسة في منظمة التعاون الإسلامي ، مشيراً إلى أن المملكة لم تأل جهداً في دعم الهيئة منذ أن تم تأسيسها في 2011 وحتى تبني المملكة إنشاء مقرها المستقل ، مؤكداً على دور الهيئة التي تضم 18 مفوضًا خبيراً في مسائل حقوق الإنسان يمثلون التنوع الجغرافي الذي تنتمي له دول المنظمة ويقدمون المشورة والرأي لمجلس وزراء خارجية المنظمة.

من جهته، نوه المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بجهود الهيئة التي تنطلق رسالتها النبيلة نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول الإسلامية والاقليات المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية، مشيراً في ذات السياق إلى إعلان القاهرة لحقوق الإنسان والمراجعات التي تتم من قبل الخبراء في مجال معايير حقوق الإنسان الدولية القائمة والتعاليم الإسلامية المرتبطة بذلك ومبادئ المساواة والعدالة .

فيما استعرض السحيباني جهود المملكة الحثيثة وإسهاماتها المتعددة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مبيناً أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تعكس الاهتمام الكبير بالموطن والمقيم على أرضها والوافدين، ودورهم في محاور التنمية التي تشهدها المملكة بهدف ضمان جميع حقوقهم الاجتماعية والإنسانية استلهاماً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وبما لا يتعارض مع الثوابت والقيم الإسلامية.

وأكد أهمية التطور السريع والتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال حتى اليوم في ظل توجيهات القيادة الحكيمة , التي جعلت "الإنسان أولاً" ليسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال تعزيز حقوقه وتفعيل آليات حماية ورعاية هذه الحقوق، مشيراً إلى أن ذلك نابع من اهتمامها بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان وفق الشريعة الإسلامية .

ونوّه بجهود المملكة اليوم في التصدي لجائحة

//انتهى //

17:28ت م

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الرياض 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسقام مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني , بزيارة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي .وشهد اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الصلة بجهود الهيئة بالذات فيما يختص بحقوق الإنسان بالدول أعضاء المنظمة والأقليات الإسلامية .وأعرب المدير التنفيذي للهيئة مرغوب سليم بات عن شكره للمملكة على ما تقدمه للهيئة التي تعد أحد الأجهزة الرئيسة في منظمة التعاون الإسلامي ، مشيراً إلى أن المملكة لم تأل جهداً في دعم الهيئة منذ أن تم تأسيسها في 2011 وحتى تبني المملكة إنشاء مقرها المستقل ، مؤكداً على دور الهيئة التي تضم 18 مفوضًا خبيراً في مسائل حقوق الإنسان يمثلون التنوع الجغرافي الذي تنتمي له دول المنظمة ويقدمون المشورة والرأي لمجلس وزراء خارجية المنظمة.من جهته، نوه المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بجهود الهيئة التي تنطلق رسالتها النبيلة نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول الإسلامية والاقليات المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية، مشيراً في ذات السياق إلى إعلان القاهرة لحقوق الإنسان والمراجعات التي تتم من قبل الخبراء في مجال معايير حقوق الإنسان الدولية القائمة والتعاليم الإسلامية المرتبطة بذلك ومبادئ المساواة والعدالة .فيما استعرض السحيباني جهود المملكة الحثيثة وإسهاماتها المتعددة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مبيناً أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تعكس الاهتمام الكبير بالموطن والمقيم على أرضها والوافدين، ودورهم في محاور التنمية التي تشهدها المملكة بهدف ضمان جميع حقوقهم الاجتماعية والإنسانية استلهاماً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وبما لا يتعارض مع الثوابت والقيم الإسلامية.وأكد أهمية التطور السريع والتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال حتى اليوم في ظل توجيهات القيادة الحكيمة , التي جعلت "الإنسان أولاً" ليسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال تعزيز حقوقه وتفعيل آليات حماية ورعاية هذه الحقوق، مشيراً إلى أن ذلك نابع من اهتمامها بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان وفق الشريعة الإسلامية .ونوّه بجهود المملكة اليوم في التصدي لجائحة كورونا الذي يؤكد حرصها على حق الإنسان في الحياة، والوقاية من الأوبئة والأمراض والعلاج منها فشملت هذه الرعاية كل من يعيش على أرض المملكة بلا استثناء، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - منذ بدء الجائحة بتقديم العلاج المجاني من فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية وبما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها .//انتهى //17:28ت م0097

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.