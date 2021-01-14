شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الكتب للمدارس استعداداً للفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني على جميع المدارس، بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.

ووضعت وزارة التعليم آلية لتسليم الكتب للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من خلال المدرسة، وذلك وفق الدليل الإرشادي المنظم لعملية التوزيع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت مبكر عن ترحيل أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني إلى الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، ومتابعة توريدها للمستودعات بالإدارات حتى وصولها للمدارس.

وبلغ إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني 307 كتب، وذلك انطلاقًا من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم، حيث تم تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 24.456.807 كتب مدرسية للمرحلة الابتدائية، و 14.349.606 كتب للمرحلة المتوسطة، إضافة إلى 29.154.986 كتاباً للمرحلة الثانوية، و 372.908 كتب لمدارس تحفيظ القرآن، بجانب 358.943 كتاباً لمدارس تعليم الكبار، و15.090 كتاباً للعوق البصري (برايل)، و22.306 كتب للتربية الفكرية، وأيضاً 948.469 كتاباً للمدارس العالمية، و30.662 كتاباً مدرسياً لمدارس السعودية في الخارج.