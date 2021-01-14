شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تصدر أول ترخيص لتأجير السيارات المملوكة للأفراد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت وزارة النقل اليوم (الخميس) أول ترخيص وسيط لتأجير السيارات إلكترونياً بالمملكة لتأجير السيارات المملوكة للأفراد عبر التطبيقات.

وكان رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ذكر في مارس الماضي أن الهيئة ستتيح قريبا خدمة تأجير مركبات الأفراد الخاصة، من خلال منصة إلكترونية (تطبيق) ترخصها الهيئة العامة كوسيط تأجير إلكتروني بهدف زيادة دخل المواطنين، لافتاً إلى أن تأجير مركبة غير نظامية أو غير مفحوصة أو دون تأمين سيصبح من الماضي عبر «بوابة تأجير»، وذلك بعد إيجاد حلول تقنية ستخفف على مالك المكتب والمستهلك بهدف تنظيم العمل في هذا النشاط.

وأشار الرميح إلى أن أي مركبة تسير على الطريق وإن سلمت من الحوادث المرورية فإنها معرضة لحوادث غير مرورية، سواء بسوء استخدام أو ادعاء بسوء استخدام، مبينا أن الهيئة السعودية للمقيمين جاهزة لتقييم احترافي ومهني ومحايد لحفظ حقوق جميع الأطراف.

الخدمة التي تقدم عبر الترخيص تمكن المستأجرين من الاختيار بين مجموعة مختلفة من السيارات، فيما يكسب مالكو السيارات أموالا إضافية كدخل إضافي.