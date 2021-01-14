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السعودية | فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة ( جندي ) للكادر النسائي

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 6:14 مساءً, 14 يناير 2021 م

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة( جندي ) .
وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4 / 6 / 1442 هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 8 / 6 / 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي: https://jobs.sa

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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