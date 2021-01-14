السعودية | فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة ( جندي ) للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة( جندي ) .

وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4 / 6 / 1442 هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 8 / 6 / 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي: https://jobs.sa